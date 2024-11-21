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В Астрахани стартует трехдневный тур Чемпионата России по водному поло

В Астрахани стартует трехдневный тур Чемпионата России по водному поло

С 22 по 24 ноября в бассейне «Звездный» пройдут игры за выход в Суперлигу. Две команды астраханской школы олимпийского резерва по водному поло имени Гладилина готовятся принимать у себя дома соперников, чтобы поспорить с ними за право выйти в первую шестерку команд Суперлиги Чемпионата России среди мужчин.

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