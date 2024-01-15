Роспотребнадзор развеял мифы вокруг болезни Х

Пресс-служба Роспотребнадзора выразила мнение о возможных экономических мотивах, стоящих за заявлениями о болезни X, которая предположительно может иметь катастрофические последствия и превзойти пандемию ковид-19 в двадцать раз по количеству смертей, пишет ФедералПресс.