Роспотребнадзор развеял мифы вокруг болезни Х

Пресс-служба Роспотребнадзора выразила мнение о возможных экономических мотивах, стоящих за заявлениями о болезни X, которая предположительно может иметь катастрофические последствия и превзойти пандемию ковид-19 в двадцать раз по количеству смертей, пишет ФедералПресс.
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