5 знакомых с детства советских сказок, сюжет которых был заимствован

Напутствие «кради как художник» иногда воспринималось слишком буквально.Что считать плагиатом в литературе Бытует мнение, что плагиат в литературе — это исключительно ситуации, когда один автор берёт произведение другого и ставит своё имя на обложке.
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