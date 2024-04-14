Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: обновлённый Mercedes-Benz EQS: первый электрокроссовер Alfa Romeo Milano, рестайлинговая Audi S3, дальнобойный Ford Mustang Mach-E и экстремальная спецверсия Lamborghini Huracan.
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