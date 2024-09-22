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Царьград

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Молитва о Русской победе сплотила миллион человек

Молитва о Русской победе сплотила миллион человек

В Кузбассе состоялся второй этап молебна о Победе, объединивший миллион человек. Рекорд 2023 год побит.

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