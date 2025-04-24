Novitec поработал над Ferrari SF90 XX

Ателье Novitec добавило гибридному суперкару Ferrari SF90 XX примерно 30 лошадиных сил. Novitec представило тюнинг-пакет для суперкара Ferrari SF90 XX, в котором немного переосмыслила дизайн суперкара 2023 года.
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