Бутовский полигон: Вопросы к археологии

Я уже не раз писал о Бутовском полигоне, о том, что это фейк для зарабатывания грантов.Больше всего меня подивила фраза в описании раскопок:Представьте себе обычную жилую комнату в малогабаритной квартирке: 3 х 4 м площадью, 2,2 м в высоту.