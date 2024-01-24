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Бутовский полигон: Вопросы к археологии

Бутовский полигон: Вопросы к археологии

Я уже не раз писал о Бутовском полигоне, о том, что это фейк для зарабатывания грантов.Больше всего меня подивила фраза в описании раскопок:Представьте себе обычную жилую комнату в малогабаритной квартирке: 3 х 4 м площадью, 2,2 м в высоту.

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