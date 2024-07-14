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Флаг России взвился над Урожайным. Русские штурмом отбили стратегический посёлок. Идёт зачистка

Флаг России взвился над Урожайным. Русские штурмом отбили стратегический посёлок. Идёт зачистка

Ещё один освобождённый город попал в копилку русских войск. В Минобороны подтвердили инсайдерскую информацию о том, что посёлок Урожайное теперь наш.

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