SHOT: депутат и бизнесмен погибли при крушении вертолета под Архангельском

Депутат гордумы Архангельска Сергей Сметанин и владелец фирмы по утилизации металлолома Алексей Семёнов погибли при крушении частного самолета Robinson 44 в пяти километрах от деревни Бычье, где борт останавливался на дозаправку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии