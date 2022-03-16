Трасса «Нюрбургринг Нордшляйфе» получила высшую категорию ФИА и теперь может принимать Гран-при «Формулы-1»

Руководство автодрома «Нюрбургринг» сообщило об окончании работ по модернизации полной версии трассы – легендарной «Северной петле Нюрбургринга».

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