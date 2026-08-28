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Царьград

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Очередь из 80 машин образовалась перед Крымским мостом утром

Очередь из 80 машин образовалась перед Крымским мостом утром

На керченской стороне Крымского моста образовалась очередь из 80 автомобилей для ручного досмотра. Со стороны Тамани проезд свободный.

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