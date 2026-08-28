Очередь из 80 машин образовалась перед Крымским мостом утром

На керченской стороне Крымского моста образовалась очередь из 80 автомобилей для ручного досмотра. Со стороны Тамани проезд свободный.
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