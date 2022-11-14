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Bloomberg: В МВФ спрогнозировали инфляцию в странах «двадцатки» в 2023 году

Bloomberg: В МВФ спрогнозировали инфляцию в странах «двадцатки» в 2023 году

В странах G20 продолжится ослабление экономических показателей, что выльется в продолжение инфляции и рост долгов, заявил работник исследовательского отдела Международного валютного фонда (МВФ) Трюггви Гудмундссон, 13 ноября пишет Bloomberg.

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