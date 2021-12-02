В Индонезии стартовали первые в истории совместные учения ВМФ РФ и стран АСЕАН

Торжественная церемония открытия первых совместных учений Военно-морского флота России и сил стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ARNEX-2021 прошла в Индонезии с участием большого противолодочного корабля ТОФ «Адмирал Пантелеев».