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В Индонезии стартовали первые в истории совместные учения ВМФ РФ и стран АСЕАН

В Индонезии стартовали первые в истории совместные учения ВМФ РФ и стран АСЕАН

Торжественная церемония открытия первых совместных учений Военно-морского флота России и сил стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ARNEX-2021 прошла в Индонезии с участием большого противолодочного корабля ТОФ «Адмирал Пантелеев».

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