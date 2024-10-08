Норвегия ввела новые санкции против Белоруссии

Власти Норвегии ввели дополнительные санкции против Белоруссии. Об этом 8 октября сообщает ТАСС. «Норвегия ввела дополнительные санкции против Белоруссии, которые соответствуют мерам, принятым ЕС против Белоруссии 29 июня 2024 года.
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