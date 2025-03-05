Путин обязательно в этом году посетит Индию, заявил Ушаков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию обязательно состоится в этом году, но конкретные сроки стороны пока не обсуждали, сообщил РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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