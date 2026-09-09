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Царьград

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В Екатеринбурге пройдет фестиваль молодежи с Биланом и Ковальчуком

В Екатеринбурге пройдет фестиваль молодежи с Биланом и Ковальчуком

Международный фестиваль молодежи состоится в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Как рассказали в пресс-службе мероприятия, его программа объединит три направления: образовательное, спортивное и культурно-массовое.

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