Усть-Удинский район Иркутской области станет муниципальным округом

На комитете Законодательного Собрания Иркутской области рассмотрели законопроект об объединении 14 сельских поселений Усть-Удинского района в Усть-Удинский муниципальный округ с административным центром в поселке Усть-Уда.
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