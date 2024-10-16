Риелтор посоветовала купить жилье по ипотеке в ближайшее время

Торопиться ли с приобретением, зависит от конкретной ситуации человека Если существует острая потребность в приобретении собственного жилья, а единственным доступным для этого инструментом является ипотека, то лучше в ближайшее время купить недвижимость, сказала в интервью РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии