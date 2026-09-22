В Петербурге спрос на маляров вырос на 39% за год

В Санкт-Петербурге за год число вакансий для руководителей филиалов выросло на 78%, а для маляров, штукатуров и отделочников — на 39%.
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