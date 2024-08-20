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В Хабаровском крае компанию оштрафовали на 1 млн рублей за коррупцию

В Хабаровском крае компанию оштрафовали на 1 млн рублей за коррупцию

Организация в Хабаровском крае оштрафована на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре выявила, что в начале 2021 года руководитель коммерческой компании в сфере недвижимости передал 33 тыс.

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