В Хабаровском крае компанию оштрафовали на 1 млн рублей за коррупцию

Организация в Хабаровском крае оштрафована на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре выявила, что в начале 2021 года руководитель коммерческой компании в сфере недвижимости передал 33 тыс.
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