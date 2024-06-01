В Петербурге поддержали решение о создании подразделения по подготовке детских пластических хирургов

На базе Педиатрического университета Пластический хирург Министерства здравоохранения России Наталья Мантурова поддержала решение о создании на базе Педиатрического университета подразделения по подготовке специалистов и формированию стационарного комплекса по лечению детей, которым требуется проведение реконструктивных, пластических операций.
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