АЦБК подтвердил статус ответственного лесопользователя

В октябре в АО «Архангельский ЦБК» проведён сертификационный аудит системы управления цепочкой поставок на соответствие требованиям Национальной системы лесной сертификации (НСЛС) в рамках группового объединения (совместно с ООО ПКП «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25»).
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