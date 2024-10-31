АЦБК подтвердил статус ответственного лесопользователя

В октябре в АО «Архангельский ЦБК» проведён сертификационный аудит системы управления цепочкой поставок на соответствие требованиям Национальной системы лесной сертификации (НСЛС) в рамках группового объединения (совместно с ООО ПКП «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25»).