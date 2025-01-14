Профессор Дизен призвал НАТО договориться о системе безопасности в ЕС AlexCoderПрофессор Дизен призвал НАТО договориться о системе безопасности в ЕС AlexCoder На Западе постоянно дерзят в адрес России Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал скандальные слова генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, прозвучавшие на встрече с европарламентариями.