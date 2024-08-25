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“Медом намазано?” - неожиданный визит Козловского в Россию спровоцировал нешуточный переполох

“Медом намазано?” - неожиданный визит Козловского в Россию спровоцировал нешуточный переполох

Ни дня сбежавшие из России артисты не проводят без того, чтобы не напомнить о себе. То Андрей Макаревич* заговорит об отчаянном положении в Израиле, то Кирилл Сафонов рассматривает для себя возможность все же приехать в Москву, но при определенном раскладе.

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