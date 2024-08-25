“Медом намазано?” - неожиданный визит Козловского в Россию спровоцировал нешуточный переполох

Ни дня сбежавшие из России артисты не проводят без того, чтобы не напомнить о себе. То Андрей Макаревич* заговорит об отчаянном положении в Израиле, то Кирилл Сафонов рассматривает для себя возможность все же приехать в Москву, но при определенном раскладе.