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Посольство в США: Россия обеспечивает защиту жизни и благополучия украинских детей

Посольство в США: Россия обеспечивает защиту жизни и благополучия украинских детей

Высказывания Госдепа о принудительном перемещении и депортации украинских детей абсурдны. Россия спасла их от украинских бомбежек и оставила в семьях или, если родители погибли, передала под опеку, заявило в своем Telegram-канале посольство в США.

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