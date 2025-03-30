Victoria's Secret готовится к возвращению в Россию

Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria’s Secret может снова начать работу в стране, компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
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