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Ответили за Курскую область: F-16 сбит, фронт рухнул. Подпольщик подвёл итоги 48-часовой атаки

Ответили за Курскую область: F-16 сбит, фронт рухнул. Подпольщик подвёл итоги 48-часовой атаки

Коллаж: Царьград93K прочтений Сегодня Русские войска достойно ответили Украине за атаку на Курскую область.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Для непонимающих, зачем наркопюрер устроил &quot;Курскую битву&quot; - чтобы доказать на Западе, что он вааще стронг и если бы подкинули бабла и техники, то он бы до Москвы дошел. Рановато он конечно это выкинул, надо было терпеть ближе к выборам. За пару месяцев ситуация исправится и он будет в ..опе. Хотя надо было успеть что-то выцыганить у нынешней администрации. Власть поменяется - и всё может быстро закончиться.
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