Ответили за Курскую область: F-16 сбит, фронт рухнул. Подпольщик подвёл итоги 48-часовой атаки

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Для непонимающих, зачем наркопюрер устроил "Курскую битву" - чтобы доказать на Западе, что он вааще стронг и если бы подкинули бабла и техники, то он бы до Москвы дошел. Рановато он конечно это выкинул, надо было терпеть ближе к выборам. За пару месяцев ситуация исправится и он будет в ..опе. Хотя надо было успеть что-то выцыганить у нынешней администрации. Власть поменяется - и всё может быстро закончиться.