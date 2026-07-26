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FiNE NEWS

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Пересмотр сроков и перерасход бюджета в космических программах NASA из-за снижения численности сотрудников

В течение последнего года кадровый состав NASA сократился почти на четверть. Это затронуло большинство ведущих проектов агентства, включая пилотируемый корабль Orion и сверхтяжёлую ракету Space Launch System.

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