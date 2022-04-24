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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

7 супер рецептов сырников для завтрака и не только

Нет ничего сложнее простых и повседневных блюд. В частности, сырников. Для того, чтобы научиться на завтрак готовить потрясающие сырники, предлагаем проверенный базовый рецепт и наши идеи по превращению сырников в запеканку, салат и даже  бургер.

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