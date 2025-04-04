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Царьград

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  • Андрей
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Орск преодолел пик паводка: стабилизация после прошлогодних наводнений

Орск преодолел пик паводка: стабилизация после прошлогодних наводнений

В Орске, Оренбургская область, стабилизировалась паводковая ситуация. Мэр Артем Воробьев сообщил, что благодаря своевременному сбросу воды из Ириклинского водохранилища пик паводка миновал.

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