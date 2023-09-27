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Почеттино про 1:0 с «Брайтоном»: «Победа обязана стать поворотным моментом для «Челси». Сегодня было много хорошего»

Почеттино про 1:0 с «Брайтоном»: «Победа обязана стать поворотным моментом для «Челси». Сегодня было много хорошего»

«Для нас было очень важно одержать эту победу и пройти в следующий раунд [Кубка английской лиги] после нескольких матчей, в которых мы не забивали и не выигрывали.

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