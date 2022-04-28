Непутевые заметки

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Дешевая российская нефть дала старт энергетической «холодной войне»

Дешевая российская нефть дала старт энергетической «холодной войне»

Россия и США начали новую нефтяную войну. Теперь она отличается от всего того, что было раньше. По сути, большой дисконт на российскую нефть изменил правила игры на мировом глобальном рынке «черного золота», разделив его, как минимум, на две части.

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