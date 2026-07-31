"Исламский джихад"* ответил на заявление Трампа по сектору Газа

Jehad Alshrafi/AP/TASS Представители палестинской группировки "Исламский джихад"* опровергли заявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения по разоружению всех вооруженных формирований в секторе Газа.
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