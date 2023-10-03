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Энцелад — шестой спутник Сатурна

Энцелад — шестой спутник Сатурна

Шестой по величине спутник Сатурна, Энцелад, имеющий 504 километра в поперечнике, является предметом пристального внимания ученых, и это в значительной степени из-за его впечатляющих активных гейзеров и возможного подземного океана с жидкой водой.

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