Русская весна

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Почему им так хочется уничтожить наш День Победы?

Почему им так хочется уничтожить наш День Победы?

Сегодня мы празднуем день Победы над нацизмом. И сегодня же продолжаем биться с нацизмом. У кого-то может возникнуть сомнение, уместно ли праздновать победу, если снова воюем с тем же противником? Не опасно ли проводить парад Победы, подвергая людей риску террористической атаки? Не безопаснее ли в сложное время отсидеться дома? Но память о жертве, которую принесли наши отцы и деды в битве с мировым злом — это то, что нельзя отменить или задрапировать, то, что нас объединяет, позволяет оставаться людьми.

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