Водитель грузовика, выезжая со второстепенной дороги на трассу М6, не пропустил ВАЗ-2114, в результате чего погибли три девочки 14 и 15 лет, а 19-летний водитель легковушки госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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