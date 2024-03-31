Десятки тысяч людей вышли с протестами против правительства Нетаньяху

По всему Израилю десятки тысяч людей вышли на массовые протесты. Участники демонстраций выступают против политики правительства под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет The Times of Israel.
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