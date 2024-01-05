Четвертого участника нападения на ветерана СВО в Челябинске отправили за решетку

Челябинца, напавшего с дружками на участника СВО, отправили в СИЗО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона поддержало ходатайство следователя СУ СКР об избрании меры пресечения 21-летнему местному жителю, обвиняемому в хулиганстве.