Четвертого участника нападения на ветерана СВО в Челябинске отправили за решетку

Челябинца, напавшего с дружками на участника СВО, отправили в СИЗО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона поддержало ходатайство следователя СУ СКР об избрании меры пресечения 21-летнему местному жителю, обвиняемому в хулиганстве.
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