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Добрый Мир

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Дебаты Трампа и Байдена: самый очевидный вывод – неправильный, демы всех дурят

Дебаты Трампа и Байдена: самый очевидный вывод – неправильный, демы всех дурят

Сегодня 552 прочитали Прошли наконец-то вчера дебаты Трампа и Байдена – чуда не случилось, старик облажался: путался, мямлил, тормозил, забывал текст.

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