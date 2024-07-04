Неожиданный ход ВСУ с метеошарами: зенитчик "Питер" раскрыл секреты украинской разведки

Военнослужащий отметил, что украинские силы используют метеошары, которые летают на большой высоте. Эти шары оснащены отражателями, и на такой высоте трудно определить их точную природу, поскольку они имеют схожие параметры с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
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