Неожиданный ход ВСУ с метеошарами: зенитчик "Питер" раскрыл секреты украинской разведки

Военнослужащий отметил, что украинские силы используют метеошары, которые летают на большой высоте. Эти шары оснащены отражателями, и на такой высоте трудно определить их точную природу, поскольку они имеют схожие параметры с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).