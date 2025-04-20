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Падёт Одесса — падёт Киев: В НАТО бьют тревогу — готовиться к финалу

Падёт Одесса — падёт Киев: В НАТО бьют тревогу — готовиться к финалу

В НАТО бьют тревогу из-за того, что освобождение российскими войсками Одессы может стать своеобразным символом финала всей специальной военной операции.

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