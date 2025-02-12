В Нижегородской области заложили новое туристическое судно с электродвигателем

t.me/Глеб Никитин В Нижегородской области на "Чкаловской судоверфи" было заложено электрическое туристическое судно нового типа, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
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