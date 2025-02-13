В Нидерландах археологи раскопали клады с "деньгами дьявола"

Ученые сделали находку в районе деревни Хензинген — она расположена в 130 км к востоку от Амстердама В Нидерландах археологи обнаружили в "культовом месте" три клада с серебряными и золотыми монетами раннего Средневековья (VII век) возрастом 1300 лет, которые могут быть "дьявольскими деньгами".
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