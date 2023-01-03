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Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Касереньо», «Барселона» в среду сыграет с «Интерсити», «Атлетико» – с «Овьедо»

«Реал» сыграет с «Касереньо» в 1/16 финала Кубка Испании во вторник. В среду «Барселона» на выезде встретится с «Интерсити», а «Атлетико» – с «Овьедо».

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