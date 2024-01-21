Байден исполняет обещанное? Так что там в Усть-Луге?

Пару дней назад я поделился с вами новостями о событиях на рынке СПГ и прогнозах (опасениях) западных аналитиков, что Россия может занять лидирующие позицию ещё и в статусе крупнейшего в мире экспортёра СПГ и значительный вклад в этом российской компании НОВАТЕК.
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