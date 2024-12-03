Эксперты объяснили, почему россиянам не стоит ждать скидок на продукты

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. До 2025 года в российских магазинах могут исчезнуть скидки на основные продукты, так как ретейлеры переходят к минимальным наценкам и открывают магазины без акций, что приводит к резкому снижению количества желтых ценников.
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