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Нижегородская правда

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«Городецпассажиравтотранс» обновил 80% автопарка за три года

«Городецпассажиравтотранс» обновил 80% автопарка за три года

«Городецпассажиравтотранс» за последние три года увеличил долю новых автобусов в автопарке до 80%. Обновление подвижного состава общественного транспорта является одной из целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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