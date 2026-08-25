«Городецпассажиравтотранс» обновил 80% автопарка за три года

«Городецпассажиравтотранс» за последние три года увеличил долю новых автобусов в автопарке до 80%. Обновление подвижного состава общественного транспорта является одной из целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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