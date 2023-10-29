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Народ в Дагестане не хочет повторения палестинской ошибки

https://vk.com/video757246494_456240095 В последнее время в дагестанском интернет-сегменте идет информация, что евреи активно переселяются в Дагестан, так как многие авиалинии отказываются от полетов в Израиль.

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Комментарии
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Андрей
ответ наших мусульман на позицию израиля. А чего другого ждали?
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3 д.

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