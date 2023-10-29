Народ в Дагестане не хочет повторения палестинской ошибки

https://vk.com/video757246494_456240095 В последнее время в дагестанском интернет-сегменте идет информация, что евреи активно переселяются в Дагестан, так как многие авиалинии отказываются от полетов в Израиль.
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