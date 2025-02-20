В РФ начали разработку новый подход к лечению устойчивой к химиотерапии глиобластомы

Ученые из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН выяснили, что короткая последовательность РНК, регулирующая активность определенного гена, играет ключевую роль в формировании устойчивости самой агрессивной опухоли мозга — глиобластомы — к химиотерапевтическому препарату темозоломиду.
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