Военный эксперт Хатылев оценил последствия передачи ВСУ ракет ATACMS

Наличие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) американских оперативно-тактических дальнобойных ракет ATACMS кардинально не повлияет на ситуацию в пользу Киева на поле боя, несмотря на создание некоторых угроз для России.
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